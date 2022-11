Dahmer: Niecy Nash conta que rezava por Evan Peter nos bastidores da série

Publicidade

Na última quinta-feira, 27, durante um painel da produção de Dahmer: O Canibal Americano em Los Angeles, os atores Evan Peters e Niecy Nash contaram um pouco sobre as gravações da série da Netflix.

A colega de trabalho Niecy Nash, diz ter se preocupado com o ator a ponto de rezar por ele. Visto que Evan Peters se aprofundou muito na mente de Jeffrey Dahmer para viver o serial killer na série.

Leia também Evan Peters diz que quer interpretar alguém normal da próxima vez

“Você estava vivendo aquele personagem, ligado aquele material, como o osso à medula. Sua alma parecia enfrentar problemas em alguns momentos. E eu podia ver que você estava ficando cansado daquilo. Então, pensei: “Bem, vou me certificar de mantê-lo as minhas orações, porque isso é muita coisa e ele quer fazer justiça ao papel”, detalhou a atriz.

Evan agradeceu a colega, e citou um ditado que a mesma costumava dizer nas gravações: “Aguente firme até você conseguir o suficiente, e quando tiver o suficiente, continue firme”.

Peters fez um trabalho intensivo para entrar na mente do serial killer que aterrorizou os Estados Unidos entre 1978 e 1991. Para recriar o andar rígido do criminoso, o ator usava pesos nos braços; para acertar a voz, ele trabalhou com um especialista em dialetos norte-americanos e montou uma playlist de 45 minutos que ouvia todos os dias para imitar seus padrões de fala.

Para sair do personagem, em contrapartida, o ator revelou que assistiu a várias comédias românticas e passou um tempo com amigos e familiares em St. Louis, no Missouri. Além de declarar que gostaria de interpretar uma pessoa normal em seu próximo trabalho.

Continua após a publicidade

Desde o seu lançamento em 21 de setembro, Dahmer: Um Canibal Americano se tornou a segunda série em língua inglesa mais popular da Netflix, depois da quarta temporada de Stranger Things.