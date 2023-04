Globoplay lança podcast de autocuidado e relaxamento com experiência sensorial

O Globoplay está com novidade no catálogo: Sereno, que chega gratuitamente à plataforma nesta sexta-feira, 14. Segundo informações exclusivas enviadas ao Estadão, o título trata-se de um podcast de autocuidado e relaxamento, que promete experiência sensorial e imersiva aos ouvintes, a partir de paisagens sonoras e meditações guiadas.

Capa do podcast 'Sereno', do Globoplay Foto: Globoplay/Divulgação

A novidade chega com 15 episódios, que serão distribuídos em outras plataformas de áudio a partir do dia 26 de abril. Cada programa terá cerca de 30 minutos, com apresentações de artistas da emissora como Ana Hikari, Rafael Cardoso, Vitória Strada, Juan Paiva, Nicolas Prattes, Dandara Mariana, Lúcio Mauro Filho, Jayme Matarazzo, Jonathan Azevedo, Nanda Costa, Mateus Solano e Ícaro Silva.

Com abordagem serena e tranquila, o projeto de áudio pretende levar o público para diversos ambientes, unindo autoconhecimento e relaxamento ao som de paisagens encantadoras. Para isso, a programação conta com três episódios de meditações guiadas nos módulos básico, intermediário e avançado, e 12 dedicados a paisagens sonoras, como cachoeiras, os fervedouros do Jalapão, em Tocantins, dunas e lagoas dos Lençóis Maranhenses, além de florestas alagadas em Alter do Chão, no Pará.

Ator Nicolas Prattes apresenta um dos episódios de 'Sereno' Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

O ator Nicolas Prattes detalha a experiência de narrar a paisagem do arquipélago de Abrolhos, na Bahia, sem ter visitado o local presencialmente. “Foi algo interessante, porque foi quase como se estivesse conhecendo o lugar pelo podcast. É como se eu tivesse me teletransportado para lá para poder narrar tudo o que estava acontecendo. Foi uma experiência única”, comenta.

Para passar “serenidade” no episódio, Nicolas apostou na “tranquilidade da voz “ e na “alma tranquila”. “Ali você tem que estar conectado no momento presente, e eu uso a meditação e a respiração para isso”, explica.

Ana Hikari comemora a oportunidade de participar do projeto: “Foi muito lindo e gostoso. A interpretação é um trabalho sobre evocar imagens para as pessoas. Acho que com esse texto e a voz, a gente pode construir, na cabeça de quem está ouvindo, imagens lindas desses lugares incríveis”.

A atriz acredita que podcast de bem-estar e relaxamento é a nova tendência. “Acho que existe um grande mercado para isso. Muita gente associa som, música, áudio a relaxamento naturalmente. Ter um podcast voltado a isso é interessante, porque muitas pessoas vão querer um guia para mergulhar num momento de descanso e esse é um ótimo veículo”, conclui.