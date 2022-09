Glória Perez e Mauro Mendonça Filho sobre Jade Picon em ‘Travessia’: ‘Queríamos uma pessoa nova’

A escritora Glória Perez e o diretor Mauro Mendonça Filho, responsáveis pela novela Travessia, a próxima da faixa das 9h da Rede Globo, defenderam a escalação da influenciadora Jade Picon para interpretar a personagem Chiara na trama.

A escolha por Jade recebeu diversas críticas, inclusive do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ), por a influenciadora não possuir formação como atriz ou registro profissional antes de integrar o elenco da novela.

Em entrevista coletiva realizada com o núcleo Maranhão do folhetim nesta sexta-feira, 9, Mendonça Filho disse acreditar que a polêmica que envolve o nome da influenciadora “fala muito mais sobre outras coisas do que sobre a própria Jade”.

A autora de ‘Travessia’, Glória Perez, e o diretor artístico da obra, Mauro Mendonça Filho Foto: Fábio Rocha/Globo

O diretor acredita ter credibilidade em lançar novos talentos, já que foi responsável por dar oportunidade às atrizes Grazi Massafera e Camila Queiroz, que, segundo ele, “não havia feito nenhum comercial na vida”. “Eu enxerguei uma pessoa absolutamente talhada para ser atriz e que está fazendo muito bem o papel”, disse.

Glória Perez contou que ela e Mendonça Filho queriam “uma pessoa nova” para viver a personagem e que a influenciadora teve um bom desempenho em testes feitos com outras atrizes.

“A nossa função é descobrir atores, encaixar nos personagens de forma orgânica e gerar movimentos de dedicação para que o público possa amar ou odiar os personagens”, completou o diretor.

Para Glória, a arte “não tem só uma porta de entrada” e Jade possui a “aparência perfeita” para interpretar a personagem. “Quando um talento existe, às vezes ele estuda antes e chega ao palco, mas muitas vezes ele chega ao palco primeiro e aí vai estudando. Foi o que aconteceu com ela”, afirmou a escritora.

Jade viverá a filha mimada de Guerra, personagem de Humberto Martins, que se envolverá com Ari, interpretado por Chay Suede. Travessia estreia em outubro na Globo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais