Golpista que inspirou a série ‘Inventando Anna’ quer lançar reality show

Anna Delvey (cujo nome de batismo é Anna Sorokin), que serviu de inspiração para a criação da série Inventando Anna, estrelado por Julia Garner na Netflix, quer lançar um reality show. A ideia do Delvey’s Dinney Club é realizar jantares de luxo com celebridades e personalidades, segundo o jornal The Guardian.

A ex-vigarista já pensou em nomes como Madonna, Elon Musk, políticos e artistas para participarem dos jantares em seu apartamento em Manhattan, discutindo sobre escândalos e até mesmo o passado da golpista.

Julia Garner atua como Anna Delvey em 'Inventando Anna'. Foto: Nicole Rivelli/Netflix

A russa Anna Delvey está em prisão domiciliar após cumprir pouco mais de 5 anos de prisão por aplicar golpes de quase UU$ 200 mil em diversas instituições e empresas se passando por uma herdeira.

O reality, no entanto, ainda não tem uma plataforma de streaming ou emissora para realizar o desenvolvimento e não tem data para lançamento.