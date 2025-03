Gracyanne elogia Vilma no BBB 25 e sister se emociona: ‘Eu não sei fingir’

Com a voz embargada e emocionada, Vilma respondeu reafirmando sua postura no reality. “Quando eu entrei aqui, eu falei que ia ser eu mesma. Eu não estou de fingimento, todo mundo quer ganhar, mas eu nem falo nisso aqui. E quando eu chego nas pessoas, eu chego com sinceridade.”

A sister também mencionou um momento difícil após o Sincerão. “Ontem, a dona Joselma me surpreendeu. Porque eu acredito. Então, hoje, eu acordei falando: ‘Eu tenho que botar um pé atrás com as pessoas’. Mas eu não quero fazer isso”, afirmou.