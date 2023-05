‘A Grande Conquista’: Veja quem foram os eliminados em votação relâmpago do reality da Record

O reality A Grande Conquista, da Record TV, já começou e, nesta quarta-feira, 10, teve os primeiros eliminados em uma votação relâmpago. Ao todo, vinte pessoas deixaram a Vila, nome dado ao local em que o elenco disputa a primeira fase do programa com provas como racionamento de comida e falta de camas.

No início do programa, 70 participantes disputariam 10 vagas na Mansão, lugar em que a segunda fase do reality acontecerá. No programa ao vivo da quarta, 26 competidores tiveram de encarar a Zona de Risco. Apenas seis foram salvos e o restante deu adeus à disputa.

Vinte participantes foram eliminados de 'A Grande Conquista' nesta quarta-feira, 10. Foto: Record/Divulgação

Os eliminados foram: Artur Frances, Carlos Câmara, Douglas Martins, Ellie, Fernando Bueno, Gabriel Sequeira, Gui Dams, Ítalo Coutinho, Jaqueline Santos, Jeferson, Jemilly Brenda, Kaline França, Leandro Ryco, Leo Rodriguez, MC Mello, Priscila Parizotto, Ruiva do Peixe, Tailane Peixoto, Thayra Machado e Will Barba.

A competição da fase da Vila segue até o dia 18 de maio. Após, os competidores disputarão o prêmio de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada. Saiba como funciona a dinâmica do programa aqui.

Apresentado por Mariana Rios, a atração promete ser uma disputa “totalmente manipulada pelo público”. A Grande Conquista vai ao ar de segunda a sábado às 22h30 e aos domingos às 23h. O reality também é transmitido 24h por dia no PlayPlus.