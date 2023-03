Após quase dez anos, Grant Gustin gravou sua última cena em The Flash. Na noite da última terça-feira, 7, o ator publicou uma despedida da produção, que chegará ao fim com a conclusão da nona temporada.

Na publicação, ele compartilhou os bastidores de seu último dia de gravações, além de um clique ao lado de sua filha - que teve o rosto tampado - e de sua mulher, Andrea.

“Eu disse adeus ao Flash e à minha família de The Flash no sábado. Dia muito especial, com momentos que levarei para o resto da minha vida. Minha família pôde ver minha última cena como o Flash - isso é algo que eu nunca poderia imaginar há quase dez anos, quando comecei esta jornada”, escreveu.

O ator continuou, explicando detalhes da cena gravada: “Esta primeira foto aqui é momentos antes da minha cena final (que era o Flash correndo). Tive a chance de agradecer à equipe, que trabalhou mais horas do que qualquer um pode imaginar e é a razão pela qual conseguimos realizar 184 episódios de The Flash”.

Gustin disse que sentirá falta das conversas e risadas que trocou com colegas de elenco e equipe entre as gravações. “Independentemente de quão desafiadora essa jornada fosse às vezes, sei que ria todos os dias no trabalho nos últimos nove anos. Cometi muitos erros e cresci muito nessa jornada”, falou.

Ainda em seu texto, ele revelou que sentia que, por vezes, não merecia a oportunidade que lhe foi dada de interpretar o herói. Por isso, agradeceu os produtores, roteiristas e equipe por acreditarem nele.

“Fiz muitos amigos e tenho certeza que muitos de nós estaremos nas vidas uns dos outros para sempre. Obrigado aos fãs que permaneceram apaixonados pela nossa série por nove temporadas. A série passou por muitas mudanças, mas muitas pessoas ficaram conosco durante tudo isso”, escreveu.

O ator disse que espera encontrar fãs da série ao redor do mundo ou até em convenções, e concluiu: “Honrado por ter tido a chance de interpretar esse personagem icônico. Eu dei absolutamente tudo que eu tinha. É isso, por agora”.

A temporada final de The Flash começou a ser exibida nos Estados Unidos em fevereiro. No Brasil, a série é transmitida pelo Warner Channel, mas as oito primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais