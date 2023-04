Gravações de ‘Senhor dos Anéis: Os Anéis Do Poder’ são interrompidas por incêndio

Nesta segunda-feira, 3, um incêndio atingiu os estúdios onde a segunda temporada de Senhor dos Anéis: Os Anéis Do Poder está sendo gravada em Berkshire, no Reino Unido.

De acordo com a Variety, o acidente ocorreu por conta de um problema elétrico e teve início em um armazém no local. O set de filmagens não foi diretamente atingido.

O corpo de bombeiros foi chamado e as gravações precisaram ser interrompidas por cerca de uma hora enquanto o fogo era controlado. Ninguém ficou ferido e a equipe não precisou ser evacuada.

Em um comunicado enviado à revista, o departamento de bombeiros de Berkshire disse que recebeu uma chamado às 12h26 (8h26 no horário de Brasília). “Os bombeiros estiveram no local por aproximadamente quatro horas e 35 minutos. Uma investigação será realizada para determinar a causa do incêndio”, diz a nota.

Cena da primeira temporada de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' Foto: Prime Video/Divulgação

Este é o segundo incidente neste ano envolvendo a produção. No dia 21 de março, um cavalo morreu durante as gravações da série enquanto “estava sendo exercitado antes dos ensaios”. Uma necrópsia independente constatou que a morte foi causada por insuficiência cardíaca.

Senhor dos Anéis: Os Anéis Do Poder foi lançada pela Amazon Prime Video em setembro de 2022. A trama se passa 200 anos antes dos acontecimentos da trilogia Senhor dos Anéis, baseada nos livros de J.R.R Tolkien.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais