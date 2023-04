‘Guardiões da Galáxia’ revela bastidores do terceiro filme

Tudo o que é bom chega ao fim. O ator Chris Pratt e as outras estrelas de Guardiões da Galáxia vol. 3 falaram sobre os personagens e novos integrantes do elenco.

No vídeo postado nesta quinta-feira, 6, no perfil oficial da Marvel Entertainment no Youtube, intitulado Once More With Feeling, o diretor do longa, James Gunn fara sobre a despedida no último filme da franquia.

Depois dos outros sucessos de Guardiões da Galáxia, em 2014, e Guardiões da Galáxia vol. 2, de 2017. O último lançamento está marcado para chegar aos cinemas no dia 5 de maio de 2023.

Além de Pratt, outros astros retornam para finalizar a saga, como Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebulosa) e Pom Klementieff (Mantis). A novidade do lançamento é a participação de Will Poulter, que atuou em As Crônicas de Nárnia, como Eustaquio e dará vida ao Adam Warlock.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 será a despedida da franquia e do grupo de heróis intergaláticos, que foram introduzidos ao MCU em 2014 e se despedem agora, em 2023. Esse provavelmente será a última participação de James Gunn no grupo Marvel, afinal, a DC está deixando o diretor bem ocupado em outras produções da concorrente.