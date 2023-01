‘Harley Quinn’: HBO Max divulga data de episódio especial de Dia dos Namorados

A HBO Max divulgou uma novidade nos episódios de Harley Quinn: um especial de Dia dos Namorados, data comemorada nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro.

Conforme o cartaz, o episódio A Very Problematic Valentine’s Day Special (Um Especial de Dia dos Namorados Muito Problemático, em tradução livre) chega à plataforma no dia 9 de fevereiro. “Elas estão fazendo amor e guerra”, adiantou a publicação.

They’re making love AND war.



Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special premieres February 9 on HBO Max. pic.twitter.com/XIlK9eq2WY — HBO Max (@hbomax) January 23, 2023

Vale ressaltar que nesta terceira temporada, Arlequina e Hera Venenosa retornaram a Gotham City como um casal, enquanto Hera tenta tornar a cidade um paraíso ecológico e a protagonista busca novos aliados.

Terceira temporada

Cena de Coringa na terceira temporada da série 'Harley Quinn' Foto: Youtube / HBO Max

Harley Quinn é uma série de animação adulta sobre Arlequina e o restante do Esquadrão Suicida. A terceira temporada do título estreou no HBO Max no dia 28 de julho de 2022.

A temporada faz uma referência direta ao filme Coringa, de 2019, com a icônica cena de dança na escada feita pelo personagem de Joaquin Phoenix no longa. Além disso, os episódios contam com outros personagens clássicos da DC Comics, como a Mulher-Gato e o Batman.