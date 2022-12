Harry e Meghan Markle confirmam lançamento de segunda série na Netflix; assista ao trailer

Harry, de 38 anos, e Meghan Markle, de 41, anunciaram, na segunda-feira, 19, o lançamento de sua segunda série na Netflix, Live To Lead. A notícia veio após o seriado Harry & Meghan, cuja estreia alcançou 81,5 milhões de horas assistidas, o maior número de um documentário na plataforma.

Disponível a partir do dia 31 de dezembro, a gigante do streaming confirmou a informação com o lançamento do trailer.

“Isso foi inspirado pelo Nelson Mandela, que uma vez disse: ‘O que realmente conta na vida não é apenas o fato de termos vivido; é a diferença que fizemos nas vidas dos outros que determina importância da nossa própria vida’”, disse o casal no início do vídeo.

Harry e Meghan Markle lançam segunda série na Netflix após 'Harry & Meghan' Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP

A série conta com diversas entrevistas com líderes mundiais. A ativista ambiental Greta Thunberg, a juíza Ruth Bader Ginsburg, a jornalista Gloria Steinem, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, são algumas das personalidades em destaque no trailer.

Em Harry & Meghan, inclusive, o casal contou como gosta de questões sociais. A ex-atriz revelou se interessar por temas como feminismo desde a adolescência.

Eles têm um contrato multimilionário com a Netflix desde setembro de 2020, mesmo ano que deixarem seus cargos na família real britânica. Os dois também são produtores-executivos da série - nos Estados Unidos, isso significa que investiram com o próprio dinheiro no projeto.

