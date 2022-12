‘Harry e Meghan’: Netflix divulga 1º teaser de documentário sobre o casal; assista

Nesta quinta-feira, 1º, a Netflix divulgou o primeiro teaser de Harry e Meghan, documentário que pretende trazer relatos íntimos e inéditos do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle.

A produção foi feita em colaboração com os ex-membros da realeza britânica e começou a ser filmada em meados do ano passado. No vídeo, os dois respondem à pergunta: “Por que você quis fazer esse documentário?”.

Harry afirma ter feito “de tudo” para proteger a sua família. “Ninguém vê o que acontece por trás de portas fechadas”, pontua.

Príncipe Harry e Meghan Markle se casaram em 2018, mas abandonaram os cargos na realeza em 2020. Foto: Gareth Fuller/pool photo via AP

Meghan então aparece em seguida e pergunta: “Quanto tanto está em jogo, não faz mais sentido ouvir a nossa versão da história?”.

O teaser ainda traz diversos registros inéditos do casal e trechos de entrevistas em que os dois aparecem emocionados.

Harry e Meghan se casaram em 2018, mas decidiram abandonar os cargos na realeza britânica em março de 2020. Atualmente, os dois vivem com os filhos, Archie e Lilibet, na Califórnia.

A Netflix anunciou que o documentário estreia “em breve”. Segundo a Page Six, porém, a produção deve chegar no dia 8 de dezembro no catálogo do streaming.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais