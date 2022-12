‘Harry e Meghan’: Príncipe Harry traça paralelo entre princesa Diana e Meghan Markle em novo trailer

Nesta segunda-feira, 5, a Netflix divulgou o trailer oficial de Harry e Meghan, série documental que promete explorar o relacionamento do príncipe Harry e de Meghan Markle e os motivos para o casal ter escolhido se afastar da família real britânica.

O novo vídeo mostra relatos inéditos sobre a “mudança de vida” que Meghan sofreu após se casar com Harry em 2018 e se tornar a Duquesa de Sussex.

'Harry e Meghan' vai explorar o relacionamento do casal e a relação dos dois com a família real britânica. Foto: Netflix

Em determinado trecho que trazia registros da princesa Diana, mãe de Harry que morreu em 1997 após um acidente de carro em Paris, o príncipe fala em um “jogo sujo” que envolve “a dor e o sofrimento das mulheres que entram nessa instituição, esse frenesi”.

“Fiquei apavorado. Não queria que a história se repetisse”, completa Harry. A série em seis episódios retrata o início do namoro secreto dos dois, além do estado da comunidade Commonwealth e do relacionamento da família real com a imprensa.

Dirigida por Liz Garbus, a estreia de Harry e Meghan será dividida em duas partes. Os três primeiros episódios serão disponibilizados no serviço de streaming nesta quinta, 8. Os três últimos chegarão ao catálogo no dia 15 de dezembro.

Assista ao trailer:

