‘Harry Potter e a Câmara Secreta’ volta aos cinemas brasileiros em novembro

Harry Potter e a Câmera Secreta será reexibido nas telonas dos cinemas brasileiros. A boa notícia foi dada nesta sexta-feira, 7, pela Warner Bros. via Twitter e levou os fãs da saga à loucura. O segundo filme da tão famosa história que surgiu nos livros, será exibido em 26 de novembro e a pré-venda tem início no dia 11.

A sequência do primeiro longa de Harry Portter não será a primeira do bruxinho que volta às salas de cinema do Brasil. Em 2021, o primeiro ficou por tempo limitado pelas salas do País.

“Vai ser perfeito que nem o ano passado”, comentou um fã. “Eu amo, não vou perder”, declarou outro.