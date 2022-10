Harry Potter estampará moedas britânicas

AFP - O Royal Mint, órgão britânico encarregado da impressão de moedas e notas, revelou que o famoso bruxo Harry Potter aparecerá em uma série de moedas no Reino Unido, inclusive de 50 centavos.

“Royal Mint lança uma coleção de moedas para celebrar o 25º aniversário de Harry Potter na escola de bruxaria”, detalhou o órgão em um comunicado nesta quinta-feira, 20.

Leia também Robbie Coltrane: Relembre outros papéis de sucesso do ator, além de Hagrid, em ‘Harry Potter’

A comemoração se refere ao sucesso fenomenal do primeiro livro do bruxo, que conta as aventuras do universo criado pela autora J.K. Rowling.

Moeda de 50 centavos britânica com um desenho do personagem Harry Potter, ilustrado por Ffion Gwillim. Foto: Royal Mint / AFP

A série de moedas terá quatro peças. As artes contarão com o retrato do famoso bruxo de óculos redondos, o trem Hogwarts Express, o professor Alvo Dumbledore e a escola de magia e bruxaria de Hogwarts.

As moedas incluem um efeito óptico que imitam o impacto de um “raio” ao serem giradas na luz. Esse efeito “mágico” é obtido através de um laser de última geração, que também permite proteger e autenticar as peças, especifica a empresa.

Lançada em 1997, a série de sete volumes conta as aventuras do jovem bruxo Harry Potter na escola de magia e bruxaria de Hogwarts e a trajetória de sua luta contra Lorde Voldemort, um vilão em busca da imortalidade.

Continua após a publicidade

Harry Potter vai estampar uma coleção de moedas britânicas em homenagem aos 25 anos do lançamento de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' no Reino Unido. Foto: Royal Mint / AFP

As vendas dos livros da saga chegam a centenas de milhões de dólares, enquanto os oito filmes venderam bilhões.

As peças da coleção apresentadas nesta quinta-feira pelo Royal Mint incluem também duas peças estampadas com retratos da rainha Elizabeth II, que morreu no mês passado, e outras duas com o retrato oficial do rei Charles III, informa o mesmo comunicado.