HBO adianta exibição do último episódio da temporada de ‘The Last of Us’

O último episódio de The Last of Us será adiantado em uma hora, conforme divulgou a HBO e a HBO Max. O final da temporada da série será transmitido às 22h.

Inicialmente, estava marcado para as 23h do domingo, 12, mas o canal decidiu atender ao pedido de internautas, que se manifestaram nas redes sociais.

Cena da série 'The Last of Us', Bella Ramsey e Pedro Pascal; HBO adianta a exibição do último episódio da temporada de The Last of Us Foto: Reprodução de vídeo/HBO

No instagram, o canal confirmou a exibição da série em um horário mais cedo. “É isso mesmo: o último episódio da temporada de The Last of Us vai estrear às 22h, na HBO e HBO Max. Uma hora mais cedo, para dar tempo de se recuperar depois do episódio”, escreveu o perfil.

A trama é baseada no game homônimo, em que a humanidade é quase extinta devido à infecção de fungos, passados 20 anos. Na história, Joel (Pedro Pascal) é contratado para levar Ellie (Bella Ramsey) para fora de uma zona de quarentena, mas não foi um trabalho simples. Os dois entram em uma jornada pelos Estados Unidos, dependendo um do outro para sobreviver.

Além dos dois nomes, há outras figuras no elenco, como Anna Torv (Fringe), Nico Parker (Dumbo), Nick Offerman (Parks and Recreation), Murray Bartlett (The White Lotus), Storm Reid (Euphoria) e Rutina Wesley (True Blood).