HBO Max anuncia que está desenvolvendo série documental sobre o assassinato do menino Henry Borel

HBO Max está desenvolvendo uma série documental sobre o caso do menino Henry Borel Medeiros , que abalou o País em 2021. A produção no gênero true crime, será baseada no livro Caso Henry: Morte Anunciada, da jornalista Paolla Serra.

Em estágio de desenvolvimento, a proposta é abordar a morte de Henry, aos 4 anos, na madrugada do dia 8 de março, no Rio de Janeiro. O menino foi assassinado no apartamento onde morava com a mãe Monique Medeiros e o padrasto, o médico e então vereador Jairo Souza Santos Júnior, mais conhecido como Dr. Jairinho .

“Cada vez mais as pessoas buscam por produções do gênero true crime no Brasil. Vimos o reflexo do interesse do público com o sucesso que foi ‘Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez’ e podemos perceber que esta é uma lacuna ainda em crescimento no mercado”, disse Tomás Yankelevich, chefe de conteúdo da Warner Bros. Discovery.

“Para nós, é importante avançar no nicho e produzir séries que, além de contar com extrema qualidade, sejam respeitosas em suas abordagens. O caso do menino Henry foi escolhido para entrar em desenvolvimento porque comoveu os brasileiros e acreditamos que sensibilizará o público de qualquer lugar do mundo. Queremos representar um olhar que constrói e contribui para a sociedade”, continuou.