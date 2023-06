Henrique Fogaça celebra retorno ao ‘MasterChef’ após afastamento: ‘Começaram os trabalhos’

O chef Henrique Fogaça celebrou o seu retorno como jurado do reality de gastronomia MasterChef Brasil após um período de afastamento nesta quinta-feira, 8. Fogaça se ausentou temporariamente da atração, mas volta para participar do MasterChef Profissionais, edição com competidores já experientes na cozinha, e MasterChef+, versão com participantes acima de 60 anos.

“Começaram os trabalhos”, escreveu o chef em uma postagem feita no Instagram. Ele não revelou a data de estreia de MasterChef Profissionais, mas disse que a nova temporada irá ao ar “em breve”.

Henrique Fogaça havia se afastado temporariamente do 'MasterChef Brasil'. Foto: Melissa Haidar/Band/Divulgação

Fogaça havia sido substituído por Rodrigo Oliveira, à frente do restaurante Mocotó, na temporada atual do programa. Rodrigo já havia participado da atração como convidado especial em outras edições.

O anúncio de que Fogaça não participaria como jurado da 10ª temporada foi dado pela Band em fevereiro. “Estou fazendo uma pausa em comum acordo com a emissora, pela qual tenho profundo respeito e liberdade para ser quem eu sou, mas logo estarei de volta”, afirmou o chef em nota à época.

Além do chef do Mocotó, o reality, atualmente, continua com Erick Jacquin e Helena Rizzo no júri. O programa é apresentado por Ana Paula Padrão.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais