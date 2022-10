Henry Cavill anuncia saída da série ‘The Witcher’ e confirma substituto

Publicidade

O ator Henry Cavill, Lobo Branco da série The Witcher, anuncia por meio de um post no Instagram que deixará o elenco da série. No texto, ele indica e elogia o novo substituto, Liam Hemsworth.

“Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth assumirá o manto do Lobo Branco. Tal como acontece com os maiores personagens literários, passo a tocha com reverência pelo tempo gasto interpretando Geralt e entusiasmo para ver a opinião de Liam sobre este homem fascinante e cheio de nuances”, disse o ator na legenda.

Henry não comenta maiores motivos para sua saída. Mas comenta sobre sua jornada na série: “Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, passarei meu medalhão e minhas espadas para frente na quarta temporada”.

“Liam, bom senhor, esse personagem tem uma profundidade tão maravilhosa nele, aproveite para mergulhar e ver o que você pode encontrar”, conclui.

Aos ansiosos pela próxima temporada, ela chegará no meio de 2023.