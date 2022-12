Henry Cavill terá despedida em ‘The Witcher’, revela showrunner da série

A terceira temporada de The Witcher, na Netflix, marcará a saída de Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia, sendo substituído por Liam Hemsworth. No entanto, em entrevista à revista Entertainment Weekly, a showrunner Lauren Hissrich, afirmou que o ator terá uma despedida digna. A nova temporada da produção só será lançada no meio de 2023.

“Henry deu muito à série e, por isso, queremos honrá-lo adequadamente”, disse a criadora, revelando que será a “a despedida mais heróica que poderíamos ter, mesmo que não tenha sido escrita para ser assim”.

Henry Cavill em cena da série 'The Witcher' Foto: Netflix

Hissrich também tentou tranquilizar os admiradores mais apaixonados pela produção, afirmando que a sequência será mais próxima do material original – os livros do polonês Andrzej Sapkowski.

“Obviamente, não podemos fazer todas as páginas, mas [o livro] ‘Time of Contempt’ nos deu tantos grandes eventos de ação, pontos da trama, momentos decisivos dos personagens, grandes revelações de um grande mal. Há tanto para fazer que conseguimos ficar muito, muito próximos dos livros”, contou.

Ela também esclareceu o que o público pode esperar da continuidade da produção com Liam Hemsworth.

“Geralt tem uma nova missão em mente quando voltarmos a ele na quarta temporada. Ele é um Geralt um pouco diferente do que esperávamos. Agora, a propósito, isso é um eufemismo”, disse, completando que nesse momento eles “nem sequer pensaram” numa volta de Cavill no papel do bruxo ou em outro papel. Recentemente o astro também deu adeus ao personagem Superman.

Despedida em The Witcher

No início de outubro Henry Cavill anunciou sua saída da produção e desejou boa sorte ao novo representante do bruxo.

“Algumas novidades para partilhar do Continente. Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, vou deixar meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada. Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth assumirá o manto do Branco Lobo”, iniciou.

Ambíguo. Henry Cavill dá vida a Geralt, herói e vilão ao mesmo tempo Foto: Netflix

“Tal como acontece com o maior dos personagens literários, passo a tocha com reverência pelo tempo gasto incorporando Geralt e entusiasmo para ver a visão de Liam sobre este homem mais fascinante e cheio de nuances. Liam, bom senhor, este personagem tem uma profundidade tão maravilhosa para ele, divirta-se mergulhando e vendo o que você pode encontrar”, finalizou o ator no texto compartilhado em seu Instagram.