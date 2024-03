Luciano Huck defende Déa Lúcia e fala sobre ausência de Raquele no ‘Domingão’

Luciano Huck usou seu espaço no Domingão com Huck deste domingo, 24, para fazer uma homenagem a Déa Lúcia, integrante do elenco de seu programa. Após a participação na atração de Yasmin Brunet, do BBB 24, na última semana, a mãe de Paulo Gustavo foi atacada nas redes sociais.

“Pra começar o Domingão de hoje, quero fazer uma declaração de amor, posso? Minha declaração de amor hoje é para agradecer que os nossos caminhos se cruzaram. Eu conheci a Dona Déa Lúcia no alto do Cristo Redentor, na missa de Sétimo Dia do Paulo Gustavo”, disse.

Luciano Huck abraça dona Déa Lúcia após fazer discurso em sua homenagem no 'Domingão com Huck' de 24 de março de 2024 Foto: Reprodução de 'Domingão com Huck' (2024)/TV Globo

Em seguida, Huck continuou: “Não sei explicar por que, talvez tenha sido até obra do Paulo, que a gente se conectou. Eu me conectei a ela antes de ela se conectar a mim. Então aos pés do Cristo, num momento de muita dor, olhei pra ela e ela conseguiu fazer uma piada comigo naquela situação e nunca mais saiu da minha cabeça, da minha vida.”

“Acho uma mulher incrível, corajosa, aguerrida, divertida, inteligente, que fala de um jeito que as pessoas entendem. Não à toa a maior bilheteria da história do Brasil foi inspirada nela. Por isso não aceito, em hipótese alguma, que ninguém jamais desanque, desrespeite ou faça qualquer coisa com a dona Déa, na vida real ou na vida digital, porque a dona Déa Lúcia é maravilhosa. Dona Déa Lúcia é necessária”, concluiu.

Por que Raquele não participou do Domingão com Huck após deixar o BBB 24?

Raquele garante o Poder Curinga Foto: Reprodução de vídeo/@bbb via X

PUBLICIDADE A eliminada da semana do Big Brother Brasil, Raquele, não foi ao palco da atração, como é de costume. Em vez disso, o humorista Diogo Defante saiu às ruas carregando um vaso com uma planta, em alusão ao fato de ela ser uma ‘planta’ na casa e interagiu com o público na rua.

Após a exibição do VT, Luciano Huck não explicou o diretamente o motivo da ausência, mas afirmou: “Queria mandar um beijo para a Raquele. Desculpe as brincadeiras. Se um dia quiser participar, será muito bem-vinda neste palco.”

“Desejo boa sorte a você, muita luz no seu caminho, você é uma menina muito bacana, que Deus ilumine o seu caminho. Um salve para a Raquele que deixou o Big nessa semana”, concluiu.

Publicidade

Raquele diz que não foi convidada para o Domingão Com Huck

Raquele, por sua vez, publicou um vídeo nos stories de seu Instagram para dar sua versão dos fatos: “Eu não fui convidada a participar do programa, tá bom? Por mais que no final tenha ficado parecedo que eu não quis ir, na verdade o convite nunca chegou pra mim.”

“Não estava na minha agenda eu participar do programa. Não deixei de ir porque eu não quis. É porque realmente eu não fui convidada. Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir e o convite chegar, é claro e óbvio que vai ser um prazer fazer parte do programa”, continuou.

Raquele ainda disse que é fã de Luciano Huck, mas criticou o tom da reportagem sobre ela que foi ao ar no programa: “Fiquei desconfortável, sim, com a narrativa de planta que as pessoas vêm fazendo, as brincadeiras.”