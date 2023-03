Imagens de eliminados na Casa do Reencontro vazam para participantes do BBB 23; veja

Um vazamento de imagens da Casa do Reencontro, que é uma dinâmica de repescagem do BBB 23, ocorreu na noite desta quarta-feira, 22. Em um primeiro momento, Bruna e Amanda viram os ex-participantes reunidos em um espaço e a líder foi contar para os demais colegas de confinamento.

Imagem era da casa do purgatorio mas o audio era da Aline com o Cezar. A Bruna e a Amanda vendo sem entender nada kkkkkkkkkkk



CAOS #bbb23

Na sequência do primeiro vazamento, as imagens da Casa do Reencontro foram liberadas para os participantes que estavam na sala. Eles se surpreenderam ao verem os ex-colegas de reality em outro cômodo.

Sarah Aline, Ricardo Alface e Amanda disseram que pretendem apertar o botão de desistência, caso um ex-participante retorne ao BBB.

Dinâmica

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, anunciou na noite deste domingo, 19, que o programa iniciou uma repescagem para trazer dois ex-participantes de volta à disputa pelo prêmio final. Processo já se iniciou com o confinamento de 10 eliminados desta edição que irão disputar, por meio de voto do público, o retorno. Os dois mais votados entram novamente na casa nesta quinta-feira, 23.

A Casa do Reencontro, como foi chamado o local do confinamento, já conta com a presença de Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel Fop e Marília. Fred, que foi o décimo eliminado, desistiu de participar da repescagem.