Ingrid é eliminada na segunda roça de ‘A Fazenda’

A segunda roça de A Fazenda 14 ocorreu ao vivo na noite da última quinta-feira, 29. Desta vez, Ingrid foi quem levou a pior, após menor índice de voto do público para permanência. Assim, foi eliminada com apenas 29,01% de preferência.

Enfrentando a segunda roça consecutiva, Deborah passou perto da eliminação, com 32,50% dos votos. Rosiane, por sua vez, superou as adversárias, conquistando 38,69% dos votos do público.

Leia também ‘A Fazenda 14′: participante recebe bronca da produção por maltratar animal

Deborah, Ingrid e Rosiane encararam a segunda roça de 'A Fazenda 14'

Vale relembrar que na última quarta-feira, 28, após a Prova do Fazendeiro, que definiu Vini como vencedor e, consequentemente, colocou Ingrid e Rosiane na roça com Deborah, a eliminada da semana causou polêmica na casa.

Na madrugada de quinta-feira, 29, a influenciadora jogou fezes de vaca nas roupas do novo Fazendeiro e os dejetos acabaram atingindo peças de outros peões como Lucas, André e Shayan.