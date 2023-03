Intercâmbio no BBB 23: Dania Mendez entra na casa e surpreende brothers; veja reações

O intercâmbio do Big Brother Brasil 23 começou. Na tarde desta quarta-feira, 15, a modelo mexicana Dania Mendez, participante do reality La Casa dos Famosos, do México, entrou na casa.

A chegada da nova sister foi anunciada alguns instantes antes por meio do Big Fone. O telefone tocou e foi atendido por Cezar, que escutou a mensagem em “portunhol” que pedia para que os participantes se dirigissem à porta de entrada.

Em seguida, Dania entrou pela porta e surpreendeu os brothers. Falando espanhol, ela se apresentou, contou que é mexicana e explicou que veio de intercâmbio de um reality estrangeiro.

¡Bienvenida, Dania Mendez! A visitante que veio diretamente do 'La Casa dos Famosos chegou no #BBB23! 🤩 #RedeBBB pic.twitter.com/Q1v8rrdmq5 — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

Domitila, Fred e Aline, que falam espanhol, foram os confinados que mais conversaram com a nova sister nos primeiros minutos após a entrada dela.

Ela foi apresentada a alguns cômodos da casa e já ficou animada com sua primeira festa no BBB 23, que ocorre nesta quarta-feira, 15.

A modelo entrou como integrante temporária do grupo VIP e terá uma tarefa secreta relacionada ao Poder Curinga que terá impacto na formação do próximo Paredão no domingo, 19.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, internautas logo começaram a comentar a entrada de Dania na casa e seu nome ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter. Confira a repercussão:

A primeira pessoa a receber a Dania foi o Sapato #BBB23 pic.twitter.com/1fu4h9PvhH — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 15, 2023

a bruna vendo a Dania KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/FKYvb044ja — maycon (@mayscratch) March 15, 2023

a dania perguntando quem fala espanhol e a domitila falando q todos fala KKKKKKKKKKKKKKKK JURO pic.twitter.com/wvGGdPQYMC — 𝖈𝖆𝖚𝖋 (@caufftuitta) March 15, 2023

eles assim com a dania falando espanhol #bbb23 pic.twitter.com/W5qtsVnjIq — emer (@emerzou) March 15, 2023

DANIA VAI BAILAAAAR TANTOOOOO pic.twitter.com/lpBeE2heRA — barbie (@barbiecomentaa) March 15, 2023

acabou pra nós docshoes a amanda quer a dania pic.twitter.com/By2OBsGFhr — lê 🪞 (@_psiclets) March 15, 2023

Continua após a publicidade

a bruna falando que a dania é muito parecida com a lari pic.twitter.com/6cMMBFdv5n — ray (@i4kmoes) March 15, 2023