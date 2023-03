Intercâmbio no BBB 23: Saiba quando a modelo mexicana Dania Mendez chega na casa

A Globo divulgou, nesta terça-feira, 14, a data em que ocorrerá a troca de participantes entre o Big Brother Brasil 23 e o reality La Casa de Los Famosos, do México.

A modelo mexicana Dania Mendez foi a escolhida para integrar o programa brasileiro. Segundo a emissora, ela entrará na casa mais vigiada do Brasil já nesta quarta-feira, 15.

Mais informações sobre a chegada da visitante serão reveladas no programa desta terça, mas algumas informações sobre o papel da nova sister já foram reveladas.

Ela será uma integrante temporária do grupo VIP e também poderá falar com o público por meio do Raio-X e gravar registros pelo celular da casa para o feed da Rede BBB.

Além disso, Dania terá uma tarefa secreta relacionada ao Poder Curinga que terá impacto na formação do próximo Paredão no domingo, 19.

#BBB23 📹 • ¡Bienvenida! ✨ Está CONFIRMADO: Dania Mendez está chegando ao BBB 23! 🤩Saiba mais detalhes sobre a dinâmica com @tadeuschmidt no programa desta terça-feira (14/3) ao vivo! 😉 #RedeBBB pic.twitter.com/nnhTTagxD1 — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2023





Key Alves no ‘La Casa de Los Famosos’

Key Alves, que foi a oitava eliminada do BBB 23, foi a escolhida participar do La Casa de Los Famosos. Ela já está a caminho do México e deve entrar na casa nesta quarta, 15, também.

Nesta terça-feira, 14, ela publicou uma foto com as malas prontas no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, mostrando que estava esperando para embarcar no voo.

A jogadora de vôlei passará apenas alguns dias no reality mexicano e, segundo a Globo, os melhores momentos dela no programa serão mostrados em compilados exibidos no Big Brother Brasil durante a semana.





