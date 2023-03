Uma nova dinâmica promete mexer com os brothers do BBB 23 nesta quarta-feira, 15. A partir das 15h05, a mexicana Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos, entrará ao vivo na casa para conviver com os participantes por uma semana.

Desconhecida pelo público brasileiro, Dania é modelo e influenciadora e promete “fogo no parquinho” para o reality brasileiro. Nascida no estado de Jalisco, no México, ela se considera uma pessoa “competitiva, explosiva e espontânea”.

Dania Mendez entrará no BBB 23 nesta quarta-feira, 15. Foto: Roberto Beltran/Telemundo, USA/Divulgação

A modelo soma mais de sete milhões de seguidores nas redes sociais e ficou conhecida após a sua participação em Acapulco Shore, reality da MTV, entre 2019 e 2020. Na ocasião, Dania se envolveu em uma briga com outra participante e começou a jogar garrafas de água na colega. O vídeo viralizou no Twitter.

Hace poco me puse a ver la temporada 7 de Acapulco Shore y no mamen con este señor momento. Me encantó todo. Dania? Una diosaAAa pic.twitter.com/CNs6vCd1lu — manuelle (@mxnveljsxnz) June 3, 2021

Diferente de Key Alves, participante eliminada do BBB 23 escolhida para o intercâmbio, Dania ainda faz parte do elenco de La Casa de Los Famosos. O perfil oficial da modelo compartilhou o registro do momento em que ela soube que partiria em uma viagem internacional.

Na ocasião, Dania foi chamada ao confessionário do programa e informada que havia sido selecionada para um intercâmbio. Sem saber do destino e acompanhada da produção do programa, a influenciadora foi levada para embarcar em um avião com destino ao Rio de Janeiro.

Ela foi levada vendada ao aeroporto e teve de usar fones de ouvido a todo o momento. Segundo os apresentadores do programa mexicano, a decisão foi tomada para que Dania não pudesse se comunicar com fãs fora da casa.

No BBB 23, a modelo terá uma missão secreta. Nesta terça-feira, 14, Tadeu Schmidt anunciou que ela irá conviver com os participantes da casa e, no domingo, 19, terá uma função especial durante a formação do paredão.

Quem arrematar o Poder Curinga da semana poderá ter direito a um voto duplo ou ter o voto anulado. Dania será a responsável por decidir os rumos da dinâmica.

Amanhã tem visita internacional na casa do #BBB23! ✨ Vem ver como será a dinâmica com a participação de Dania Mendez, do 'La Casa de Los Famosos' ⤵️ #RedeBBB pic.twitter.com/ez44IIKU6v — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais