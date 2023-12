Ivete Sangalo se emociona com homenagem de filhos e marido no ‘Pipoca da Ivete’

Ivete Sangalo se emocionou ao receber uma mensagem de seus filhos e do marido durante o Pipoca da Ivete deste domingo, 17, em homenagem aos 30 anos de carreira da cantora. Durante a exibição do vídeo, seu filho mais velho, Marcelo, tocou ao piano trechos da música Quando a Chuva Passar.

Daniel Cady, com quem é casada desde 2011, disse: “Meu amor! Estou aqui com os nossos tesouros para fazer uma homenagem pra você, dizer que você é a melhor mãe do mundo, melhor companheira, ser humano iluminado e que nos inspira muito!”

Ivete Sangalo se emociona ao receber homenagem de seu marido e seus filhos no 'Pipoca da Ivete' Foto: Reprodução de 'Pipoca da Ivete' (2023)/TV Globo

Em seguida, foi a vez de suas filhas gêmeas, de 5 anos, discursarem. “Você é o melhor arco-íris do mundo. A gente te abençoa muito por esse passeio muito longo. Você é a rainha das montanhas”, afirmou Marina. Helena exaltou: “Mamãe, te amo. Você é a melhor flor do mundo e eu lhe amo. Você é colorida, eu te amo tanto!”

Por fim, Marcelo, de 14 anos, emendou: “Mãe, te amo. Você é a inspiração para a família, especialmente para mim, que estou na música. Você é uma mãe maravilhosa. Te amo muito”.

“Eu tenho muita fé. Tudo que acontece para mim, eu aceito como um presente de Deus. As pessoas que me cercam, a família que eu construí baseada no amor, na minha percepção máxima da minha existência como mãe, irmã, cantora, mulher. Eu tenho isso. O que vier a partir disso é lucro, porque eu tenho o melhor”, comentou a cantora. Na sequência, seu marido a surpreendeu no palco com um buquê de flores.

Além da mensagem da família, Ivete Sangalo ainda recebeu elogios e recados carinhosos de diversos outros artistas, como Michel Teló, Gilberto Gil, Laura Cardoso, Carlos Pitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Preta Gil, Marcos Pasquim, Xuxa Meneghel e Raul Gil.