Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, vai interpretar o rei do pop em cinebiografia

Jaafar Jackson, cantor e sobrinho de Michael Jackson, vai interpretar o artista que ficou conhecido como o rei do pop em uma cinebiografia produzida pela Lionsgate.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 30, pelo site Deadline e confirmada pelo próprio ator e pelo cineasta Antoine Fuqua, que ficará responsável pela direção do longa.

Leia também MC Créu diz que foi reconhecido por Michael Jackson e vira piada

Através do Instagram, eles compartilharam a primeira imagem de Jaafar caracterizado como o cantor. “Sinto-me honrado em dar vida à história do meu tio Michael. Para todos os fãs de todo o mundo, vejo vocês em breve”, escreveu ele.

Jaafar é filho de Jermaine Jackson, irmão do rei do pop e ex-integrante do Jackson Five, grupo responsável por revelar o cantor ao mundo quando ainda era criança.

De acordo com o Deadline, o sobrinho de Michael canta e dança desde os 12 anos de idade, mas fará sua estreia na atuação no papel do tio.

Em 2019, ele lançou sua primeira música original, intitulada Got Me Singing, com um clipe gravado no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Confira o vídeo:

A cinebiografia de Michael Jackson ainda não tem nome oficial ou data de estreia confirmada, mas será produzida por Graham King, nome por trás de Bohemian Rhapsody, filme vencedor do Oscar que contou a história de Freddie Mercury e do Queen.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais