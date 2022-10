Jade Picon e Chiara de ‘Travessia’: veja semelhanças e diferenças entre influencer e personagem

O primeiro capítulo de Travessia, nova novela das 21h da Rede Globo, foi ao ar na noite desta segunda-feira, 10. O folhetim marca a estreia de Jade Picon como atriz, algo que já rendeu muita antecipação e controvérsias.

Na trama, escrita por Glória Perez e dirigida por Mauro Mendonça Filho, a influenciadora vive Chiara, uma jovem mimada que está acostumada a receber tudo sem dificuldades de seu pai.

Leia também ‘Travessia’ é continuação de ‘Salve Jorge’? Veja o que esperar da nova novela da Globo

No último final de semana, o nome da artista chegou a ficar em alta nas redes sociais após uma fala dela sobre as diferenças entre ela e a personagem.

“A Chiara tem um dinheiro que vem muito pelo trabalho do pai. A Chiara ainda está na escola, ela vive uma vibe muito diferente de mim, que comecei a trabalhar com meses de idade, que realmente comecei a pagar as minhas coisas com 13 anos. São pessoas totalmente diferentes”, declarou.

em que mundo ela vive? pic.twitter.com/mGFBnYXrW3 — ᴋᴇɪ 🏈 (@keikeibitch) October 8, 2022

Mas afinal, quais são as semelhanças e diferenças das trajetórias de Jade e de sua personagem? Confira a comparação:





Continua após a publicidade

Quem é Jade Picon?

Jade Picon nasceu na cidade de São Paulo no dia 24 de setembro de 2001 e é filha do empresário Carlos Picon e da engenheira agrônoma Monica Santini Froes, que se separaram quando ela ainda era criança.

Ela começou a ganhar notoriedade por conta do seu irmão, o também influenciador Leo Picon, mas os primeiros trabalhos vieram quando ainda era bem nova, como modelo e participando de comerciais para a televisão.

Quando já era adolescente, Jade começou a aparecer nos vídeos e publicações do irmão no Youtube e em outras redes sociais. Ele já tinha uma base de seguidores por ter sido um dos ‘colírios’ da revista Capricho e pela participação no reality De Férias Com O Ex, da MTV.

Aos poucos, a influenciadora foi conquistando sua própria base de fãs e passou a compartilhar dicas de beleza, moda, estilo de vida e viagens, além de começar a produzir vídeos para o Youtube e participar de algumas campanhas publicitárias.

A projeção nacional veio com a participação no Big Brother Brasil 2022. Jade integrou o grupo camarote que participou da 22ª edição do reality da Globo e foi a sétima eliminada do jogo.

Continua após a publicidade

Sua participação foi marcada pela rivalidade com o campeão Arthur Aguiar e pelo romance com o atleta Paulo André. A sister foi líder duas vezes seguidas, foi do VIP para a xepa, recebeu o monstro e atendeu o Big Fone, o que acabou gerando a eliminação.

Jade entrou no BBB com cerca de 14 milhões de seguidores no Instagram e, atualmente, conta com mais de 21 milhões. Agora, ela inicia sua carreira como atriz, em uma escolha que rendeu diversas opiniões.





Quem é Chiara, personagem de Jade?

Em Travessia, Jade Picon vive Chiara, que é alguns anos mais nova que ela. Assim como a influenciadora, a jovem também é filha de um empresário bem-sucedido, Guerra, vivido por Humberto Martins.

Contudo, conforme descobrimos nos primeiros capítulos, Chiara na verdade é filha biológica de Moretti (Rodrigo Lombardi), ex-sócio de Guerra, e de Débora (Grazi Massafera), que morre logo no início da trama.

Continua após a publicidade

Chiara cresce como uma garota mimada e por vezes controladora. Como sempre foi tradada como uma princesa pelo pai, tem dificuldade em aceitar quando as coisas não acontecem da forma como deseja e não mede esforços para mudar isso.

Para Chiara, a verdade chegou na forma de um sentimento novo. Alô, @jadepicon! Podemos nos preparar por aqui? Na próxima segunda, estreia #Travessia, sua nova novela das 9! 🛤️ pic.twitter.com/mHUUEuzuW4 — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 5, 2022

Na novela, ela vai se envolver com Ari (Chay Suede), defensor ferrenho do tombamento do patrimônio histórico de São Luís e, portanto, contrário ao que o pai de Chiara representa, já que ele tem um projeto de construir um shopping no lugar de um casarão histórico na cidade.

Apesar de não ser colocada como vilã, a personagem será uma espécie de antagonista e deve atrapalhar a relação de Ari e Brisa (Lucy Alves), que têm um filho juntos e estão prestes a oficializar o casamento quando Travessia começa.