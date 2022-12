James Cameron filmou sequências de ‘Avatar’ juntas para evitar ‘efeito ‘Stranger Things’’; entenda

Avatar: O Caminho da Água chegou aos cinemas recentemente, mas James Cameron se adiantou e já filmou parte das sequências planejadas para a franquia. Segundo o diretor, ele fez isso para evitar o que chamou de “efeito Stranger Things”.

O cineasta usou a série da Netflix para descrever o crescimento de atores mirins durante projetos que duram por vários anos. A produção teve início em 2016 e a quinta e última temporada tem previsão de estreia para 2024.

Leia também James Cameron provoca Matt Damon após ator perder R$ 1 bilhão por negar papel em ‘Avatar’; entenda

No novo Avatar, Sam Worthington e Zoe Saldaña voltam a viver Jake Sully e Neytiri, mas agora têm dois filhos: Tuk e Spider. A atriz Trinity Jo-Li Bliss, de 13 anos, tinha 7 quando foi escalada para interpretar Tuk, enquanto Jack Champion, que vive Spider, tinha 12 e agora já tem 18.

Por isso, Cameron resolveu unir a produção do segundo e do terceiro filme, assim como uma parte do quarto. A continuação deve chegar aos cinemas somente em dezembro de 2024.

“Caso contrário, você tem - e eu amo Stranger Things - mas você tem o efeito Stranger Things, em que eles deveriam estar no ensino médio, [mas] parecem ter 27 anos”, disse o diretor à revista Entertainment Weekly,

“Sabe, eu adoro a série. Está tudo bem, a gente vai suspender a descrença. Gostamos dos personagens, mas sabe como é”, completou.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais