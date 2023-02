James Gunn anuncia ‘Superman: Legacy’, ‘Lanterns’ e outras novidades no catálogo da DC Comics

Para finalizar janeiro com boas notícias, James Gunn fez um comunicado especial em suas redes sociais na última terça-feira, 31, sobre as novidades no catálogo da DC Comics. Além de Shazam! Fúria dos Deuses, The Flash, Besouro Azul e Aquaman and the Lost Kingdom, previstos para este ano, o estúdio já programa outros títulos na sequência.

Conforme o anúncio do co-presidente-executivo, o primeiro escalão da DC está com o retorno confirmado para os próximos anos, bem como alguns nomes menores também ganharão destaque em produções exclusivas para a TV e cinema.

Leia também ‘Harley Quinn’: HBO Max divulga data de episódio especial de Dia dos Namorados

As novidades divulgadas foram: Superman: Legacy (filme previsto para 2025), The Authority (filme), The Brave and the Bold (filme), Supergirl: Woman of Tomorrow (filme), Swamp Thing (filme), Creature Commandos (série), Waller (série), Lanterns (série), Paradise Lost (série) e Booster Gold (série).

Para este ano, os novos títulos devem chegar a partir de março com Shazam! Fúria dos Deuses e seguir com The Flash (junho), Besouro Azul (agosto) e Aquaman and the Lost Kingdom (dezembro).