James Gunn diz que ‘Superman’ é ‘uma grande prioridade’ após rumores de cancelamento

Depois do site The Hollywood Reporter afirmar que o futuro de Superman estaria incerto, James Gunn garantiu que o longa é “prioridade” e será produzido pelos estúdios da DC Comics.

Segundo a reportagem, Gunn e o produtor Peter Safran, que assumiram a divisão de filmes da DC na Warner, estariam planejando reformular e reconstruir a empresa e, por isso, diversas produções estariam em risco.

No entanto, no último sábado, 10, o diretor respondeu um internauta no Twitter que questionava se os fãs veriam Superman nas telonas novamente. “Sim, é claro. Superman é uma grande prioridade, se não a maior prioridade”, escreveu Gunn.

Yes of course. Superman is a huge priority, if not the biggest priority. — James Gunn (@JamesGunn) December 10, 2022

O cineasta, contudo, não garantiu a participação de Henry Cavill, intérprete do personagem desde 2013. Em outubro, ele anunciou que voltaria a viver o herói, junto com a notícia de que deixaria a série The Witcher, da Netflix.

Segundo o The Hollywood Reporter, a participação do ator em The Flash, já gravada, pode ser cortada do filme, que estreia em 16 de junho de 2023.

Gunn também não mencionou o futuro das franquias Mulher-Maravilha e Aquaman, que, de acordo com veículo, também podem ter suas sequências canceladas.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais