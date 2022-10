Jornalistas e telejornais fazem homenagem a Susana Naspolini, que morreu vítima de câncer

Publicidade

Após o anúncio da sua morte, na noite da última terça-feira, 25, Susana Naspolini recebeu diversas homenagens nos programas jornalísticos da Globo desta quarta-feira, 26, e dos colegas de profissão, como Fátima Bernardes, Fábio Turci, Renata Capucci, Tadeu Schmidt, Flávio Fachel e Silvana Ramiro. Já Renata Vasconcellos e William Bonner acabaram se emocionando no final do Jornal Nacional ao anunciarem a reportagem especial em homenagem à jornalista.

Os telejornais Bom Dia Rio e RJ1 prestaram homenagens pela manhã. Emocionados, os apresentadores do RJ1, Mariana Gross, Edimilson Ávila e Priscila Chagas, fizeram diversas homenagens e a edição terminou com uma grande salva de palmas de todos os colegas da redação.

“A gente nunca está preparado, né? Como que a gente pode se despedir dessa alegria toda que a gente viu da nossa querida Susana Naspolini? O que ela fazia era algo que acendia uma luz no rosto das pessoas”, disse o apresentador Flávio Fachel.

“Era com muita verdade que ela trazia todos os problemas das comunidades, todos os problemas dos bairros. Ela sentia exatamente o que as pessoas estavam passando ali. Reportagens que ela fazia, inclusive aqui nesse estúdio, um espaço que também era dela. Você acompanhou que muitas vezes ela apresentou o Globo Comunidade”, detalhou Silvana.

O #BDRJ prestou uma homenagem a Susana Naspolini, na manhã desta quarta. A jornalista da TV Globo faleceu nessa terça (25), após uma dura batalha contra o câncer. Confira!pic.twitter.com/ov5RpzjhjW — RD1 (@rd1oficial) October 26, 2022

Já o operador de áudio Anderson Nunes, da equipe do RJ Móvel, que fazia as reportagens diárias com Susana, ressaltou a alegria e a positividade da parceira.

“Ela conseguia passar para a gente uma energia, uma positividade que a gente não acredita, por ela ter passado por todos esses problemas, pelo problema do câncer, por criar a filha sozinha no Rio de Janeiro. E mesmo assim ela passava isso para nós. Quando a gente saía no carro de reportagem, eu, Diógenes (Melquíades, cinegrafista) e Flávio (motorista), a mensagem que ela transmitia era isso, ela fazia com que a gente se comportasse como uma família. A gente rasgava esse Rio de Janeiro atrás de problemas, para ajudar as pessoas. Era isso que ela fazia. Hoje, a gente pode dizer que tem tios, primos em vários lugares do Rio de Janeiro”, disse Nunes, emocionado.

Algumas homenagens vieram em posts publicados nos perfis dos jornalistas e outros nos comentários da publicação da filha de Susana, que anunciou a morte da mãe.

Fátima Bernardes fez um post especial enaltecendo o talento da colega de profissão.

“(...) Falam do quão incrível era a sua mami, mostram o quanto ela admirada e amada porque tocava o coração de todos com sua humildade e jeito único de olhar e ouvir o próximo. Que essa declaração pública de amor e de afeto de todos nós, os milhares e milhares de fãs da mamãe, conforte o seu coração tão sofrido, querida. Você não está sozinha. Um beijo da tia e da Lily pra você, Ju”, escreveu Renatta Capucci para a filha de Susana.

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, também prestou homenagem a Suzana, ressaltando que a jornalista tinha um “estilo único e alegria enorme”.

Já Fábio Turci, escreveu sobre a admiração que sentia pela colega e enviou condolências também.

“Eu orei, como você pediu, e tenho certeza de que sua mãe fez a travessia rodeada por uma colossal corrente de luz e amor emanada por tanta gente que a queria bem. Dói, mas aprende-se a conviver. Fique em paz e tenha sempre muito, mas muito orgulho dela”, comentou.