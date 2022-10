José Loreto revela grupos da equipe de ‘Pantanal’ no WhatsApp: ‘Pantalovers são inimigos do fim’

O fim da novela Pantanal, remake da TV Globo, está cada vez mais próximo. Na noite deste domingo, 2, o Fantástico exibiu uma reportagem mostrando os bastidores do final das gravações e a cumplicidade entre o elenco.

Uma das informações obtidas pelo veículo foi de que a equipe mantém não só um, mas três grupos de WhatsApp. O ator José Loreto revelou à jornalista Renata Capucci que eles se chamam “Pantacareta”, “Pantalounge” e Pantalovers”.

Leia também Dira Paes lamenta fim das gravações de ‘Pantanal’: ‘Não tem sido fácil, é um misto de emoções’

“Resumidamente, ‘Pantacareta’ com a produção, ‘Pantalounge’, com todo nosso elenco, onde habitamos e trocamos de tudo, e ‘Pantalovers’ são os inimigos do fim. É o pessoal que não tem limite. É a roda de viola”, disse o intérprete do peão Tadeu.

Além disso, a reportagem também revelou algumas curiosidades interessantes, como o fato de que os atores acompanham o roteiro do dia pelos próprios celulares e que existe um aplicativo da Globo que compila todas as cenas a serem gravadas.

“Agora é um carrossel de emoções”, disse José Loreto sobre o encerramento das filmagens. “Basta a gente se olhar nos olhos, lembrar de toda a nossa história. Um ano de gravação, está todo mundo à flor da pele”.

Os atores também falaram sobre a cumplicidade entre toda a equipe que produz a trama. “Essa novela deixa muitas lições, mas acho que a mais interessante é a força de um grupo, da união do elenco, produção, direção. Talvez tenha sido a novela mais colaborativa que eu fiz”, revelou Marcos Palmeira.

Confira um trecho da reportagem: