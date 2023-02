Jovem que gravou vídeo se passando por Glória Maria afirma querer ‘continuar o legado dela’

A menina Mirella Archangelo contou como se sentiu ao saber da morte da jornalista Glória Maria, aos 73 anos. A jovem ficou conhecida por gravar vídeos imitando a apresentadora, ao falar sobre problemas da região onde mora, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.





Mirella conta que recebeu a notícia quando estava na escola. “Foi impactante, um sentimento de tristeza”, disse a jovem. “Eu estava no colégio e recebi a notícia por meio da minha mãe. Estava no intervalo e pedi para vir para casa”, contou. Hoje Mirella está com 16 anos e cursa o 2º ano do ensino médio.

A jovem sonha em cursar jornalismo, inspirada pela apresentadora. “Pretendo cursar jornalismo aqui na faculdade da cidade, estou com esse sonho e quero continuar”, afirmou. Perguntada sobre o que gostava em Glória Maria, ela afirma que toda a trajetória da jornalista. “Gosto de segurar o microfone, gosto dos passos da Glória Maria, de sair e viajar, conhecer outras culturas. Quero continuar o legado dela”, finalizou.

Morte da apresentadora

A jornalista Glória Maria morreu nesta quinta-feira, 2. Ela estava internada, tratando um câncer de pulmão, que teve metástase para o cérebro. Glória deixa duas filhas, Maria e Laura.

Por meio de nota, a TV Globo lamentou a morte da jornalista. “É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou a emissora. “Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente.”

Por causa do tratamento, Glória estava afastada do Globo Repórter, onde trabalhava havia 12 anos, desde o ano passado. O último programa que ela apresentou foi ao ar no dia 5 de agosto de 2022.

Glória Maria participou de inúmeros momentos marcantes da TV brasileira, especialmente na Globo. Ela foi a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional na transmissão da primeira matéria a cores do noticiário, em 1977, mostrando o movimento de saída de carros do Rio de Janeiro, em um fim de semana. A jornalista também viaja pelo mundo, revelando um novo mundo ao telespectador por meio de suas reportagens.

