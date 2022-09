Julgamento de Amber Heard e Johnny Depp vai inspirar filme em streaming da Fox

O julgamento que envolveu os atores Amber Heard e Johnny Depp e prendeu a atenção da mídia no começo deste ano vai inspirar um filme, prestes a ser lançado.

Hot Take: The Depp/Heard Trial estreia no dia 30 de setembro no Tubi, serviço de streaming da Fox que ainda não está disponível no Brasil.

O longa, dirigido por Sara Lohman e escrito por Guy Nicolucci, pretende retratar o relacionamento tumultuado, dentro e fora dos tribunais, de Amber e Depp.

Conforme informações da revista Variety, os atores Mark Hapka e Megan Davis darão vida aos dois na ficção. Além deles, Melissa Marty e Mary Carrig também vão integrar o elenco, interpretando as advogadas de Depp, Camille Vasquez, e de Amber, Elaine Bredehoft, respectivamente.

O julgamento de Amber Heard e Johnny Depp durou quase 50 dias e condenou os dois atores por difamação Foto: Tom Brenner/REUTERS e Steve Helber/REUTERS

O julgamento do processo, que durou quase 50 dias, terminou com o veredicto de difamação por parte dos dois atores em junho.

Amber foi condenada a pagar uma indenização de US$ 15 milhões – cerca de R$ 78 milhões na cotação atual – ao ator, enquanto Depp deve indenizá-la em US$ 2 milhões – cerca de R$ 10 milhões.

Continua após a publicidade

O caso teve início após uma publicação feita pela atriz em 2018 no jornal norte-americano The Washington Post, em que ela se descrevia como uma “figura pública que representa o abuso doméstico”.

O júri, composto por cinco homens e duas mulheres, decidiu que Amber difamou o ex-marido, mas deu razão a ela por declarações feitas pelo advogado do artista, Adam Waldman, que havia dito que as alegações de abuso eram uma “montagem”.

Amber ainda pretende apelar da decisão. No mês passado, ela contratou um novo time de advogados visando conseguir uma revisão do caso.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais