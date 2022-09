Julia Roberts diz que George Clooney a salvou da solidão em gravações de ‘Ingresso para o Paraíso’

A atriz Julia Roberts comentou o apoio que recebeu de George Clooney e da família do artista durante as gravações de Ingresso para o Paraíso.

O longa, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 7, foi gravado na Austrália durante a quarentena provocada pela covid-19.

“Os Clooneys me salvaram da completa solidão e desespero”, comentou a atriz em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times.

Julia Roberts e George Clooney gravaram 'Ingresso para o Paraíso' na Austrália. Foto: Universal Studios

Ela ainda completou dizendo que todos estavam vivendo em “uma bolha” durante o período.

“Foi o tempo mais longo que eu já estive longe da minha família”, disse Julia, que revelou nunca ter passado tanto tempo sozinha desde a época em que tinha 25 anos.

Os dois interpretam um casal de divorciados na comédia romântica dirigida por Ol Parker, mesmo diretor de Mamma Mia! Lá vamos Nós de Novo.

Continua após a publicidade

As filmagens de Ingresso para o Paraíso tiveram de ser interrompidas diversas vezes por conta da pandemia. A pausa chegou a três meses, quando 12 membros da equipe testaram positivo para o novo coronavírus.