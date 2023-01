Karol Conká relembra participação no BBB e diz que voltaria: ‘Sou atrevida e corajosa’

Karol Conká foi a convidada desta sexta, 20, do Encontro. No programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, a cantora apresentou seus hits e comentou sobre a sua participação no BBB 21. Na época, ela foi muito criticada pelo público por conta de atitudes contra Lucas Penteado, colega de confinamento.

Poeta parabenizou a artista pelo modo que lidou com o cancelamento, destacando o equilíbrio emocional para lidar com todas as críticas. “O que mais me ajudou a lidar com isso foi ser real com aquilo que estava acontecendo. Entendi a briga do público comigo, precisei ter muita humildade e empatia com meus haters, coisa que eles acabaram não tendo comigo. Entendi que realmente precisava de ajuda”, respondeu a ex-sister.

Leia também Karol Conká e Lucas Penteado fazem as pazes e cantam juntos

Conká reforçou que o comportamento dela no reality não a define como uma pessoa maldosa. “O mais legal dessa experiência é o autoconhecimento, é se perceber naquela situação tão desagradável. Eu tive picos de atitudes maldosas, mas isso não me define como uma pessoa do mal”, disse.

Questionada sobre os memes e o apelo do público para que os atuais participantes ajam como ela no BBB 21, Karol disse que se diverte, mas que vê hipocrisia em tal pedido. “Estão pedindo a volta de atitudes que reprovaram na época. Deus está vendo e eu também estou bem de olho nessa hipocrisia”, pontuou ela lembrando de que é preciso diferenciar o que é deboche e autoestima do que é desequilíbrio emocional e maldade. A artista já tinha se manifestado sobre o assunto no Twitter.

Acho errado vcs enaltecerem certas atitudes que tive no passado. Eu realmente fico com ódio de mim mesma toda vez que vcs resgatam cenas repugnantes. Eu busquei evoluir como pessoa e desejo essa evolução pra vcs. Agradeço a chance que tive de enxergar a vida com mais amorosidade. — Karol Conká (@Karolconka) January 18, 2023

A cantora ainda afirmou que participaria novamente do reality por ser “atrevida e corajosa” e declarou que sua torcida no BBB 23 é para Aline Wirley. “Ela é maravilhosa, vou torcer até o final”.