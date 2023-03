Key Alves assiste e lamenta sua cena de intolerância religiosa no BBB 23: ‘Sinto até vergonha’

Key Alves foi a oitava eliminada do Big Brother Brasil 23, com 56,76% dos votos, na noite da última terça-feira, 7. Logo na sequência, assim como os demais que deixaram o reality show, a atleta participou do Bate-Papo BBB, no Globoplay, e pôde rever alguns trechos de sua trajetória no programa, incluindo a polêmica cena de sua conversa com Cristian e Gustavo, apontada como intolerância religiosa.

"Ele tava parado fazendo os negócios dele" mais uma vez a religião do Fred sendo vista por algo ruim entre os participantes. A intolerância religiosa sendo nítida, até quando? #BBB23 pic.twitter.com/CE0oKo43Uw — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) February 20, 2023

Ao assistir à cena, a jogadora de vôlei pontuou que ela e os amigos foram “muito infelizes” na fala. “Eu senti isso logo depois. Peguei o Cowboy e pensei que a gente errou muito ali. São papos que não têm que existir dentro do BBB, mas nesses momentos a gente fala e... caraca, na hora já me toquei”, declarou.

Key acredita que a situação motivou sua eliminação e afirmou estar disposta a “aprender com isso e aprender sobre tudo isso”. “Eu sabia que quando aceitei o convite, também poderia errar de alguma forma... porque acredito em algumas coisas e as pessoas acreditam em outras. A gente tem que respeitar. Ali errei muito e não tenho medo e vergonha de ter errado. Sou nova e vou errar muito mais na vida, mas espero que não nisso”, refletiu.

Por fim, a atleta lamentou sua atitude e propôs conversar e se desculpar com Fred Nicácio. “São coisas que falei e são erradíssimas. Olhando assim, sinto até vergonha. Minha família não me ensinou isso. Quero muito conversar com ele e pedir desculpas pra todo mundo do Brasil, porque isso não afetou só ele”.

No #BatePapoBBB, Key Alves assistiu ao VT sobre a intolerância religiosa na conversa com Cristian e o Gustavo. Ela assumiu o erro #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/7IJCCF6hms — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) March 8, 2023