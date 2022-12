Kit Harington diz que Jon Snow ‘não está bem’ após final de ‘Game of Thrones’ e adianta spin-off

Kit Harington, o eterno Jon Snow de Game of Thrones, revelou que acredita que o personagem “não está bem” após os acontecimentos finais da série.

O ator participou de um convenção sobre o seriado no último final de semana em Los Angeles e adiantou detalhes do spin-off focado em Snow que está sendo desenvolvido pela HBO.

Apesar de Harington não citar diretamente a produção, ele comentou como o estado do personagem no final da trama pode influenciar o futuro do mesmo.

“No final da série, quando o encontramos naquela cela, ele está se preparando para ser decapitado e quer ser. Ele está acabado. O fato de ele ir para a Muralha é a maior benção e também a maior maldição” disse.

“Ele tem que voltar para o lugar que tem toda essa história e viver sua vida pensando em como ele matou [Daenerys], pensando em Ygritte morrendo em seus braços, e em como ele enforcou Olly e viver sua vida pensando em todo esse trauma. Isso é interessante”, afirmou.

“Acho que onde o deixamos no final do série, sempre há esse sentimento. Acho que queríamos algum tipo de sorriso [para saber] que as coisas estão bem. [Mas] ele não está bem”, completou.

Kit Harington como Jon Snow em cena da sétima temporada de 'Game of Thrones'. Foto: Helen Sloan/HBO

Em junho, o site The Hollywood Reporter revelou que uma série derivada de Game of Thrones focada em Jon Snow está sendo desenvolvida pela HBO.

Apesar da informação ainda não ter sido confirmada pela emissora, a atriz Emilia Clarke e o criador da história George R.R. Martin também revelaram detalhes da trama.

Segundo a intérprete de Daenerys, Harington participou da criação e “está envolvido desde o início” na série derivada. Martin também compartilhou a informação e revelou que o spin-off será intitulado Snow.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais