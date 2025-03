‘La Casa de Los Famosos’: Modelo é presa após eliminação, e momento é transmitido ao vivo; assista

O momento foi transmitido ao vivo para as televisões do México. Ao todo, ela ficou 35 dias confinada no programa. A modelo é acusada de roubar relógios de luxo do ex-cunhado, o empresário Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Nas redes sociais de Aleska, os administradores postaram uma nota de repúdio à situação. No texto, afirmaram que a prisão da modelo é ilegal e que ela foi presa sem uma ordem de prisão. Eles também afirmam que a prisão foi orquestrada por Borgio.