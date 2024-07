Leandro, do ‘Casamento às Cegas’, se defende de acusação de estupro: ‘Trocas sempre consensuais’

Leandro Marçal, participante do Casamento às Cegas que foi acusado de estupro por Ingrid Santa Rita em um dos episódios, se pronunciou pela primeira vez desde que o último episódio do reality show foi ao ar. Ele também é alvo de uma investigação pela Polícia Civil de São Paulo.

Ele negou as acusações feitas pela colega de reality, com quem teve um relacionamento. Além disso, fez críticas à Netflix e à Endemol, que produzem o programa, e afirmou que tomará medidas legais sobre o caso. As partes citadas ainda não se manifestaram sobre as acusações de Leandro.

O participante afirmou que são caluniosas" as acusações contra ele. "Respeitei a sra. Ingrid Santa Rita, jamais cometendo quaisquer atos ilícitos, o que será cabalmente provado", afirmou a nota do personal trainer. "Jamais pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados" e eles "não condizem com as trocas sempre consensuais que tivemos durante o matrimônio", disse Leandro.

Ele ainda alega que a edição do Casamento às Cegas por parte da Netflix e Endemol não incluiu “a defesa que fez às acusações que lhe foram realizadas” por Ingrid, insinuando que ele teria se silenciado, “o que não condiz com a verdade”.

“Declaro ainda que todas as providências legais em face desta calúnia, difamação e injúria serão tomadas por minha assessoria jurídica”, concluiu Leandro Marçal, que afirmou que em breve pretende fazer uma “manifestação pública”.

O Estadão buscou contato com a assessoria de Ingrid Santa Rita, Netflix e Endemol, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

A polêmica veio à tona no último episódio da temporada, lançado na quarta-feira, 10, em que os participantes voltam depois de meses para comentar os desdobramentos dos relacionamentos construídos no Casamento às Cegas.

Foi durante essa dinâmica que Ingrid afirmou ter sido abusada enquanto estava casada com Leandro. Segundo ela, o parceiro sofria de disfunção erétil e não quis procurar ajuda: “Eu te protegi e te acolhi. Mas, quando fomos para a minha casa, você quis se resolver sozinho”.

Ingrid detalhou que ele a esperava dormir para tentar resolver seu problema erétil. “Eu pedi para você não me tocar. Pedi mais de uma vez, Leandro. Você não me respeitava. Você não me ouvia, você queria resolver o seu problema erétil com você. Era o teu ego, tuas mentiras, tua proteção. Você só queria manter o casamento da sua forma suja”, desabafou.

A participante disse ainda que as atitudes de Leandro lhe causaram problemas de saúde. "Minhas filhas me encontraram no chão, tendo crise de pânico, pedindo pelo amor de Deus para você não tocar no meu corpo. Eu pedi para você não me tocar". Ela voltou a falar sobre o assunto na quinta, 11, em um vídeo publicado nas redes sociais. "Desde que nos separamos eu não o vi mais, até o dia do reencontro. Conforme a data foi chegando eu comecei a ter crises de pânico, comecei a ser medicada e a passar na psiquiatria e psicologia, porque eu sabia que eu iria encontrar com o Leandro", disse em um trecho. Leia mais aqui.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco, na Grande São Paulo, está investigando o personal trainer Leandro Marçal, ex-participante do reality Casamento às Cegas, da Netflix, por estupro, violência psicológica e doméstica. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) em nota enviada ao Estadão neste sábado, 13.

O que disse Leandro no ‘Casamento às Cegas’

Ainda durante o Casamento às Cegas, Leandro falou sobre o desabafo de Ingrid: “Nossa relação nunca foi amistosa, nunca foi saudável de fato, nós nunca conseguimos nos conectar, de fato. Na parte sexual, pegou muito. Em determinado momento, fiz exame, fui procurar ajuda, entender o que estava acontecendo. Nós entendemos que não era um problema físico, era um problema psicológico”.

Ele deu sua versão sobre o problema de ereção e assumiu o erro. “Na parte sexual, eu nunca falei que fui certo. Sim, eu fui errado em tentar resolver um problema dentro do nosso relacionamento que era o polo principal, de você falar: ‘50% do relacionamento é sexo, precisamos ajustar isso’.”