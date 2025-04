Leia o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Daniele Hypólito no BBB 25

Quantas vezes um já disse que o outro é a pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais amada do mundo? E a brincadeira do narizinho, então, a gente nunca tinha visto nada parecido. Mas depois de mais de 80 dias, a gente não vê mais como se fosse uma só pessoa dividida em dois corpos.

A gente enxerga o que faz do João Pedro não apenas o gêmeo do João Gabriel. A pintinha no nariz, a cicatriz na testa, as tatuagens no braço direito e, acima de tudo, o jeitinho mesmo. A gente identifica as diferenças de personalidade. E embora muito próximos, dividindo o mesmo DNA, cada um escreve a própria história.

Coube ao acaso fazer com que os dois disputassem, entre eles, a final de uma Prova do Anjo. João Pedro venceu, botou a Vitória no Monstro, discutiu com ela, Vitória virou Líder, mandou João Pedro para o Paredão, e aqui estamos nós, para esse momento decisivo na história do João Pedro, sem participação do irmão.