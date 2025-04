Leia o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de João Gabriel no BBB 25

João Gabriel é eliminado no BBB 25 Foto: Reprodução/gshow

Estreante em Paredões, João Gabriel foi eliminado do Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira, 8, em disputa contra Vitória Strada e Diego Hypolito. O goiano foi eliminado com 51,95% da média dos votos.

PUBLICIDADE A disputa foi acirrada entre João Gabriel e Diego. O goiano teve 57,82% dos votos únicos e 46,07% do voto da torcida, enquanto o ginasta teve 38,92% dos votos únicos e 52,60% do voto da torcida. Em seu discurso, Tadeu Schmidt relembrou que desta vez outros irmãos estavam disputando, uma vez que no Paredão anterior foi Daniele Hypolito e João Pedro que se enfrentaram, disputa que acabou com a eliminação da ginasta. O apresentador também exaltou a amizade entre Vitória e Diego e o embate entre os grupos que se formaram na casa.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt

“Quando eu terminar, seremos oito. Ora, ora, ora, é revanche que nós temos aqui? Hypolito versus Siqueira Castro, agora com novos combatentes, que chegaram tipo ‘quem foi que mexeu com meu irmão aqui?‘.

Num capricho do destino, no Paredão seguinte, dois dias depois de João Pedro eliminar Dani, João Gabriel enfrenta Diego. A diferença é que João Gabriel continua com o irmão ao lado para dar apoio. Diego está sozinho. Quer dizer, sozinho? Eu não tenho medo de exagerar quando eu digo que ele nunca esteve tão longe de sozinho.

Vitória Strada completa Diego Hypolito como se os dois tivessem sido feitos numa mesma forma e depois separados. Eles funcionam na mesma frequência. Um topa tudo que o outro inventa. São bobos, do mesmo jeito. Isso é um elogio que eu estou fazendo.

Se de um lado temos gêmeos de DNA, do outro temos gêmeos de alma. Vitória, que viveu tantos momentos sofridos aqui no BBB, estava com a energia pesada, encontrou Diego e reencontrou a leveza. E aí ressurgiu sua essência de moleca, se divertindo com tudo que vive aqui dentro.

Pro Diego, esse encontro foi até terapêutico. Depois de tantos momentos em que a ansiedade derrubou o nosso superatleta, doses diárias de Vitória Strada se mostraram o remédio mais eficaz. Agora um vive grudado com o outro, desse jeitinho. Mas precisavam estar juntos, também, no Paredão, a ponto de um nem poder comemorar que ficou, caso o outro saia?

O que o Diego fez para merecer sair? Ou será que foi a Vitória? Ou será que foi o que um deles não fez? Por que o voto popular quebraria essa relação tão leve e divertida?

Eu falei ‘divertida’? É hora de falar de João Gabriel. Ontem mesmo o Diego disse o seguinte: ‘Eu acho que os meninos são muito fortes, porque eles são hilários’.

Engraçado, inquieto, competitivo, bom de prova, primeiro Líder individual do BBB 25, três vezes Anjo e sempre ali, na disputa. O currículo do João Gabriel impressiona, mas o maior talento dos gêmeos não é na ação, é nas relações. Eles passaram longe do Paredão como ninguém no BBB 25.

João Gabriel é o último jogador a experimentar o gosto da berlinda nesta temporada, a duas semanas da Final. E se tem esse poder com as pessoas aí de dentro, por que seria diferente aqui fora? O que as pessoas teriam visto aqui fora que vocês não perceberam aí dentro? Se João Pedro acabou de superar uma Hypolito no Paredão, o que seria diferente, dois dias depois, com o João Gabriel?

No duelo de forças da casa, hoje teremos um desempate. Primeiro, saiu Aline, do Anos 50. Em seguida, Eva e Vilma, do Fantástico. Por fim, Dani, dos Anos 50. O placar está 2 a 2. Que time vai fazer o terceiro ponto? Ou será que, repito a reflexão que fiz há dois dias: ou será que esses pontos não são do grupo? Ou será que essas disputas são, acima de tudo, individuais. Qual é o segredo para vencer o BBB mais imprevisível dos últimos tempos? Hoje, damos adeus a algo que marcou a temporada. O jeitinho meio atrapalhado e adorável do Diego, ou a alegria contagiante e o jeito espontâneo da Vitória, ou essa sonoridade gostosa do interior, o jeitinho brejeiro do João Gabriel?

Hoje, o BBB 25 assiste à última cavalgada do peão, ou ao último salto do ginasta, ou à última cena da atriz. E, para a frase de despedida, eu recorro ao mundo da arte e do esporte para dizer o seguinte: este foi o último acorde do berimbau. Quem sai hoje é o João Gabriel".