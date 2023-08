Leilane Neubarth passa mal ao vivo e precisa deixar apresentação de jornal da GloboNews

A jornalista Leilane Neubarth, apresentadora do programa Conexão, na GloboNews, deixou o jornal nesta terça-feira, 22, após se sentir mal ao vivo. Momentos depois, Camila Bomfim e Daniela Lima, colegas da apresentadora, explicaram que Leilane teve uma ‘leve indisposição’ e precisou voltar para casa.

Conforme as jornalistas, a apresentadora já estaria se sentindo melhor e retorna ao programa nesta quarta-feira, 23. “Hoje, mais cedo, ela sentiu uma leve indisposição e precisou sair do estúdio. [...] Mas está tudo bem com a nossa amiga”, explicou Camila.

Leilane Neubarth passou mal durante a apresentação do 'Conexão', na Globonews, nesta terça-feira, 22. Foto: Globo/Divulgação

“A gente sabe que a gente não consegue suprir a ausência daqueles belíssimos olhos azuis. [...] Incrível, segurou a onda super para tentar ficar aqui com vocês”, completou Daniela. Mais tarde, Leilane publicou um registro no Instagram de flores que recebeu dos colegas de estúdio.

Em nota enviada ao Estadão, a comunicação da Rede Globo reiterou o que foi dito por Camila Bomfim durante o programa. Leia na íntegra:

“A explicação foi dada no ar. Camila Bomfim falou: ‘Gente, vocês devem estar sentindo falta da Leilane. Então, para tranquilizar todo mundo, a gente explica. Ela sentiu uma leve indisposição, precisou sair do estúdio, mas já está se sentindo melhor, chegou em casa. Tudo bem com a nossa amiga’.”