Lexa comenta opinião de Mc Guimê sobre Gabriel no BBB 23: ‘Nunca apoiarei agressão’

A cantora Lexa comentou o posicionamento de Mc Guimê depois de o músico defender Gabriel. No domingo, 22, o apresentador Tadeu Schmidt dedicou um momento para chamar a atenção do modelo sobre relacionamentos abusivos após ele ter dito que Bruna Griphao, com quem se relaciona no programa, “tomaria cotoveladas na boca”.

Durante o Jogo da Discórdia nesta terça, 23, Guimê saiu em defesa do brother e disse acreditar que “todo mundo tem direito a uma segunda chance”. “Eu sei que ele é um ‘moleque’ de bom coração, legal. Falou uma besteira, uma m***** que não deve se falar, nem de brincadeira, como o Tadeu falou”, afirmou.

O cantor ainda contou ter conversado com Gabriel e criticou os participantes que ainda falam sobre o assunto. “Ele e a Bruna se entenderam, se respeitam e viram o erro. O ‘moleque’, em nenhum momento, quis ser agressivo com ela. [...] Eu falei para ele, que, se eu estivesse do lado dele e ouvisse essa frase, eu ia ‘embaçar’ nele, porque essa é a minha originalidade”, finalizou.

No Twitter, Lexa discordou do posicionamento do marido e pediu para que os internautas saibam separá-la dele. “Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala”, disse.

A cantora afirmou que o artista nunca foi agressivo com ela, mas que ela nunca apoiará agressão. “Eu nunca apoiarei agressão. [...] E eu nunca passarei esse pano”, completou.

