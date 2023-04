‘Lilo & Stitch’: Disney troca ator de live-action após descobrir postagens de calúnias raciais

Os nomes dos artistas que darão vida aos personagens do live-action Lilo & Stitch começaram a ser revelados. A novata Maia Kealoha interpreta Lilo, enquanto Sydney Elizebeth Agudong interpreta Nani. Mas, uma descoberta recente acabou por mudar o planejamento do elenco do filme: Kahiau Machado foi escalado como David Kawena na semana passada, mas acabou substituído por Kaipot Dudoit.

De acordo com o site especializado The Hollywood Reporter, “Durante o processo de verificação da Disney, postagens anteriores nas quais Machado usava calúnias raciais foram descobertas nas redes sociais”, o que motivou a sua troca no elenco. O site observa ainda que “a escalação de Machado não havia sido confirmada oficialmente pela Disney”.





Kaipot Dudoit dará vida à David Kawena no live-action 'Lilo & Stitch'. Foto: Instagram/ @Kaipot Dudoit e Reprodução de vídeo/ Disney

O elenco ainda conta com Tia Carrere, que originalmente dublou Nani no primeiro filme, e que interpretará a recém-criada Sra. Kekoa. Amy Hill estrelará como uma nova personagem chamada Tutu. Zach Galifianakis se juntou ao elenco em fevereiro como Jumba, com Billy Magnussen como Pleakley e Courtney B. Vance como Cobra Bubbles.

O The Hollywood Repórter aponta ainda que Dean Fleischer Camp, o cineasta por trás do indicado ao Oscar de melhor animação Marcel the Shell With Shoes On, está dirigindo o remake que pretende ser um grande lançamento no Disney+. A produção está oficialmente em andamento no Havaí.





