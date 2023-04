‘Live-action’ de ‘Lilo e Stitch’ tem nome de atriz para interpretar a personagem, diz site

O live-action de Lilo e Stitch já tem um nome para interpretar a personagem Lilo. Maia Kealoha foi escalada para viver a garotada do Havaí, segundo o site The Hollywood Reporter [via A Knight Edge Media]. A Disney, no entanto, não confirmou a escalação.

Maia Kealoha vai interpretar Lilo no live-action Lilo e Stitch, da Disney Foto: Instagram/@movieplusgt

A história que se passa no Havaí é sobre o vínculo entre uma garota humana solitária que se chama Lilo e um alienígena parecido com um cachorro, chamado Stitch. Ele foi geneticamente modificado para ser uma força de destruição.

'Lilo & Stitch' se passa no Havaí e acompanha uma menina e seu amigo alienígena Foto: Disney/Divulgação

Dean Fleischer Camp, que foi indicado ao Oscar por Marcel the Shell With Shoes On, está dirigindo o longa a ser lançado pela Disney. Chris Kekaniokalani Bright assina o roteiro de adaptação. Chris Sanders e Dean DeBlois escreveram e dirigiram o longa original. Já Dan Lin e Jonathan Eirich, da Rideback, estão na produção. Ryan Halprin, de Rideback, é o produtor executivo.