Nosso Sonho, cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha, que marcou o cenário do funk melody, já tem o primeiro teaser e a data oficial de estreia. Com Lucas Penteado como Claudinho e Juan Paiva como Buchecha, o longa chega aos cinemas brasileiros no dia 21 de setembro.

O filme pretende retratar como dois garotos de uma comunidade em Niterói, no Rio de Janeiro, conquistaram o público com uma música dançante, descontração e muito carisma. O teaser mostra o início da carreira da dupla e o quanto a amizade dos dois contribuiu para o sucesso.

'Nosso Sonho', cinebiografia de Claudinho e Buchecha, estreia no dia 21 de setembro. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Manequim Filmes

Claudinho e Buchecha marcaram a história da música brasileira com músicas como Só Love e Fico assim sem você. A dupla chegou ao fim em 2002, quando Claudinho morreu em um acidente de carro.

Em Nosso Sonho, os dois serão interpretados pelos atores Vinicius Boca de 09 e Gustavo Coelho na infância. Dirigido por Eduardo Albergaria, a produção ainda conta com nomes como Tatiana Tiburcio, Nando Cunha, Lellê Landim e Clara Moneke. O filme tem com a produção musical de Buchecha.

Assista ao primeiro teaser de Nosso Sonho:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais