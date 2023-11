Angélica se emociona com homenagem de Huck no ‘Caldeirão’

Angélica comemora seu aniversário de 50 anos de idade no próximo dia 30 de novembro, e recebeu uma homenagem do marido, Luciano Huck, durante o Domingão Com Huck deste domingo, 19.

Logo no início do quadro Linha do Tempo o programa relembrou o começo da vida da apresentadora e sua primeira aparição na TV.

Quando tinha cerca de quatro anos, a família de Angélica foi vítima de um assalto, em que criminosos balearam seu pai na mão e nas costas. Sua mãe e sua irmã deram relatos, citando o pavor da menina na ocasião.

Angélica se emociona durante 'Domingão Com Huck' Foto: Reprodução de 'Domingão Com Huck' (2023)/TV Globo

Traumatizada e sem conseguir sair de casa, indicaram que ela fosse ao programa do apresentador Chacrinha, do qual diversas crianças participavam. “Descobri minha vocação através de uma tragédia. É muito lindo ver, hoje, tudo que aconteceu”, disse Angélica.

Emocionada, a apresentadora comentou: “Falar é difícil. Essa história é uma história de superação. Esse começo. Minha história começa depois de uma tragédia. Uma tragédia mesmo, familiar. Meu pai, que graças a Deus está vivo, veio aqui hoje.”

